Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украинцам пообещали спокойный отопительный сезон 17:24
Министр обороны Латвии Пабрикс призвал ЕС вооружить Украину 17:22
Рыбы научились справляться с токсичными продуктами гниения 17:22
Мать убитого декорацией в Большом театре артиста попросила помощи у Путина 17:21
СМИ: Борис Грызлов станет послом в Белоруссии 17:19
Билеты на первые за 5 лет концерты Земфиры в Москве раскупили... 17:16
В Саратовской области в овраге нашли двух детей, один из них умер 17:13
Маск выполнил данное в Twitter обещание по распродаже акций Tesla 17:09
Обновление BIOS сломало ноутбуки и ПК 17:08
Переболевшего COVID-19 автора Большой Российской энциклопедии объявили в розыск 17:07

Посольство США на Украине назвало слова Шойгу о ЧВК США в Донбассе «неправдивыми»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Посольство США на Украине заявило, что слова министра обороны России Сергея Шойгу о наличии американских ЧВК в Донбассе и доставке туда химикатов для провокаций являются «абсолютно неправдивыми». Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

«Несмотря на абсолютно неправдивые заявления, такие как вчерашние заявления российского министра обороны Шойгу, мы продолжаем настаивать на дипломатии и деэскалации. При этом мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины заявили, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых накануне заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

21 декабря Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области. Министр уточнил, что неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации военного ведомства, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть