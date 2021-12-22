Посольство США на Украине назвало слова Шойгу о ЧВК США в Донбассе «неправдивыми»

Посольство США на Украине заявило, что слова министра обороны России Сергея Шойгу о наличии американских ЧВК в Донбассе и доставке туда химикатов для провокаций являются «абсолютно неправдивыми». Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

«Несмотря на абсолютно неправдивые заявления, такие как вчерашние заявления российского министра обороны Шойгу, мы продолжаем настаивать на дипломатии и деэскалации. При этом мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины заявили, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых накануне заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

21 декабря Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области. Министр уточнил, что неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации военного ведомства, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.