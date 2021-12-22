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Лавров заявил, что процесс по делу крушения МН17 «кишит двойными стандартами»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс по делу крушения малайзийского «Боинга» MH17 «кишит двойными стандартами». Об этом он сообщил RT.

По его словам, никто не проводил натурный эксперимент концерна «Алмаз-Антей» и не просил Украину предоставить записи переговоров диспетчеров с MH17. Также, по мнению Лаврова, США так и не показали данные со спутников, следствие лишь упоминает о том, что у американской стороны эти данные есть.

Лавров добавил, что родственники жертв пытались открыть еще одно дело по незакрытию Украины воздушного пространства, но обращение было отвергнуто.

Ранее голландские судьи завершили представление досье по делу MH17. Окружной суд Гааги в ходе продолжавшихся три дня заседаний рассказал о том, какие документы поступили от прокуратуры, какая аудиовизуальная информация используется в качестве доказательств, а также обнародовали показания свидетелей.

В частности, судьи выясняли, был ли рейс MH17 сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», выпустили ли ракету из-под населенного пункта Первомайское и были ли обвиняемые причастны к этому.

До этого судья Хендерик Стейнхейс сообщил, что досье насчитывает 65 тыс. страниц, а также включает огромный объем аудиовизуальной информации в цифровом виде.

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