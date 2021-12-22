Лавров предостерег Украину и Запад от войны с Россией

Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые посчитает нужными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

Он напомнил, что об этом же ранее говорил глава государства Владимир Путин. Министр выразил надежду на то, что и другие страны против военного конфликта.

«Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными. И мы предостерегаем горячие головы, а такие есть — и на Украине их полно, и есть на Западе», — подчеркнул глава МИД РФ.

При этом он отметил, что выбор в данном вопросе остается за западными партнерами. Также дипломат положительно оценил то, что американская сторона оперативно отреагировала на инициативы России по гарантиям безопасности.

В этом же интервью Лавров заявил, что переговоры России и США по безопасности пройдут в самом начале 2022 года.