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Лавров предостерег Украину и Запад от войны с Россией

Лавров: Россия не хочет войны, но будет обеспечивать безопасность нужными средствами

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые посчитает нужными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

Он напомнил, что об этом же ранее говорил глава государства Владимир Путин. Министр выразил надежду на то, что и другие страны против военного конфликта.

«Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными. И мы предостерегаем горячие головы, а такие есть — и на Украине их полно, и есть на Западе», — подчеркнул глава МИД РФ.

При этом он отметил, что выбор в данном вопросе остается за западными партнерами. Также дипломат положительно оценил то, что американская сторона оперативно отреагировала на инициативы России по гарантиям безопасности.

В этом же интервью Лавров заявил, что переговоры России и США по безопасности пройдут в самом начале 2022 года.

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