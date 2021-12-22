Глава МИД Лавров заявил, что ситуация в Германии с вещанием RT DE является вопиющей

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Германия имеет отношение к ситуации с блокировкой вещания телеканала RT DE. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Берлин несет ответственность за прекращение данного произвола и блокировку СМИ.

«Сейчас наши коллеги в Сербии зарегистрировали канал RT DE на немецком языке в соответствии с европейской конвенцией о вещании, участником конвенции Германия является, поэтому ее нужно выполнять. Но, судя по всему, сейчас опять будут кивать на соцсети, на YouTube, что это их личная инициатива, у них свои какие-то критерии есть, и германское государство здесь ни при чем», — подчеркнул Лавров.

Как считает глава МИД России, ФРГ обязана обеспечивать свободу доступа к информации.

«И государство, на чьей территории творится подобный произвол, несет ответственность за то, чтобы такой произвол прекратить», — заключил российский министр.

Лавров не исключил, что если вопиющая ситуация продолжится, Москве придется ответить Берлину.

До этого предполагалось, что немецкий медиарегулятор расследует запуск RT программы на немецком языке, на которую у телеканала якобы отсутствовала лицензия.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от ОБСЕ решительного осуждения поведения главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида в отношении телеканала RT.