The Guardian: Путин поставил НАТО и США в тупик своими требованиями

Требования быстрого ответа на предложенные Россией договоренности с США и НАТО о гарантиях безопасности ставят альянс в безвыходное положение. Об этом говорится в материале английской газеты The Guardian.

«Требования Кремля о выводе войск западным альянсом из Восточной Европы могут стать прелюдией к военным действиям на Украине», — полагают в издании.

В материале утверждается, что напряженность на границе России и Украины продолжает расти, хотя российский лидер пока не принял окончательного решения о начале военной операции. Как полагают авторы статьи, «бряцание оружием» отражает решимость Москвы в «восстановлении подорванного авторитета в том, что Путин считает законной сферой влияния России».

Вероятность того, что западные страны согласятся на предложение Москвы вывести войска и оружие НАТО из восточноевропейских стран, которые присоединились к альянсу с 1997 года, а также запретить размещение ракет в Польше и Румынии, «равны нулю», говорится в материале. В то же время, пишет издание, возможны переговоры по вопросам, касающимся военных учений НАТО и размещения ракет, если Москва пойдет на уступки.

При этом авторы считают, что «сочетание массированных войск на границе с Украиной и готовность Путина публично требовать невозможного кажется чрезвычайно угрожающим».

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

Позднее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Штаты готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми.