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В Кремле допустили возможность переговоров Путина и Байдена

Песков: четких договоренностей по новым контактам Путина и Байдена пока нет

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Четких договоренностей по новым контактам лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Может состояться (общение по видеоконференцсвязи до конца года. — Прим. ред.), может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее министр иностранных России Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности запланирован на начало 2022 года. По его словам, также в январе планируется обсудить проект соглашения между Россией и странами НАТО. Также он сообщил, что помощники президентов США и РФ в ходе телефонного разговора согласовали организационные модальности дальнейшей работы — подготовку к переговорам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что переговоры с Россией по безопасности, скорее всего, начнутся в начале следующего года.

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Отношения России и США
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