В Кремле прокомментировали 10 шагов Украины по «разблокированию мирного процесса» в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, что думают в Кремле по поводу переданных Киевом предложений о «разблокировании мирного процесса» в Донбассе.

Песков уточнил, что ему ничего не известно о поступлении такого документа. Он добавил, что уточнит об этом у заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака.

Днем ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал партнерам комплексные инициативы по Донбассу, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе».

Ермак отметил, что в последнее время переговоры продвигаются сложно, но «Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс». В частности, украинская сторона инициировала в рамках трехсторонней контактной группы возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стремится провалить минские соглашения, стремясь обеспечить себе свободу действий.