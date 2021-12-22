Экс-президенту Кыргызстана Акаеву предъявлено новое обвинение

Бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявили новое обвинение, сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) страны на своем сайте.

«ГКНБ считает необходимым довести до общественности, что расследование по делу «Кумтор», в том числе в отношении Аскара Акаева, продолжается», — отметили в пресс-службе.

Бывшему главе государства предъявили новое обвинение в связи с заключением соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году, а также с реструктуризацией проекта «Кумтор» в 2003 году.

Экс-президент полностью признал свою вину в совершении указанных преступлений. Он активно сотрудничает со следствием, его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, отметили в Госкомитете нацбезопасности.

При этом за день до публикации ГКНБ соратник экс-президента Бекболот Талгарбеков заявил, что уголовное преследование против Аскара Акаева прекращено, все обвинения с него сняты, допросы закончились.

В ГКНБ призвали воздерживаться «от распространения недостоверной информации».

Ранее сообщалось, что в Киргизии по делу «Кумтора» задержан бывший премьер-министр Сариев.