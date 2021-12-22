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Посол Украины в Германии заявил, что Берлин часто игнорирует интересы Киева

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Global Look Press

Представители немецких властей в ходе кулуарных бесед часто игнорируют интересы Киева, в результате чего отдельные вопросы украинским дипломатам приходится поднимать публично. Об этом в интервью Ukrainian Prism рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: «Поддержите, пожалуйста, есть такое дело». И очень часто ответ, который ты слышишь: «Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять»», — сказал Мельник.

Посол добавил, что такая ситуация не оставляет украинским дипломатам иного выбора, кроме как вынести отдельные вопросы в публичное пространство. При этом в Германии, подчеркнул Мельник, к подобному подходу «еще не привыкли». По утверждению украинского посла, Германия живет «по старым меркам и лекалам», тогда как «все делается подковерно, в закрытых кабинетах», а важные решения «принимаются непублично в узком кругу».

Ранее Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России.

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