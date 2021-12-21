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Путину надоели манипуляции Запада положениями международного права

Путин: манипуляции Запада, прикрывающегося международным правом, надоели

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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что ему надоели манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося принципами международного права.

Российский лидер подчеркнул, что когда западным странам «мешает международное право и устав ООН», то лидеры объявляют их «устаревшими и ненужными».

«А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», — отметил российский лидер.

По словам Путина, западные страны под разными предлогам, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории».

Президент уточнил, США виноваты в сложившейся сегодня напряженной ситуации в Европе.

Ранее Путин заявил, что Россию не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

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