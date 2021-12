Лавров пошутил на встрече с коллегой из Боснии и Герцеговины

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Сочи с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович процитировал строчку из песни, которую исполнил известный американский музыкант Нил Армстронг.

По окончании приветственного слова на переговорах Лавров шутя предложил отпустить журналистов из зала, процитировав слова из известной песни.

— Let my people go, — с улыбкой сказал Лавров.

Песню Go Down Moses, откуда взята строчка, Армстронг исполнил в новой аранжировке в 1958 году. Первое упоминание о песне относится к 1862 году, она считалась «гимном контрабандистов», которыми в США называли беглых рабов и южан, переходивших на сторону Севера в Гражданской войне.

Ранее Лавров пошутил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В шутку он попросил американских журналистов не кричать на него.

До этого, на встрече с главой МИД Швеции Анн Линде, Лавров задал шутливый вопрос по поводу ее длительной вступительной речи. Лавров выступал в течение двух минут, тогда как Линде же потратила на вступительное слово не менее семи минут.