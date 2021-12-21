Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Шойгу сообщил о завершении испытаний российского БПЛА «Альтиус-РУ» 15:22
Федун рассказал, почему он не комментирует отставку Витории с поста тренера... 15:20
Испанские археологи нашли легендарный храм Геракла Гадитана 15:19
Названа страна — хозяйка «Детского Евровидения 2022» 15:18
Цена на газ впервые в истории взлетела выше $2000 за тысячу кубометров 15:18
Причиной пожара в томском ТЦ «Лента» назвали поджог 15:17
Пенелопа Крус запретила детям регистрироваться в соцсетях 15:17
МИД назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией 15:15
Путин рассказал о способах России решать вопросы 15:12
Шойгу заявил, что США в Европе сформировали «многосферную» бригаду 15:11

Лавров пошутил на встрече с коллегой из Боснии и Герцеговины

Лавров процитировал строчку из песни Армстронга на встрече с коллегой из Боснии и Герцеговины

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Сочи с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович процитировал строчку из песни, которую исполнил известный американский музыкант Нил Армстронг.

По окончании приветственного слова на переговорах Лавров шутя предложил отпустить журналистов из зала, процитировав слова из известной песни.

— Let my people go, — с улыбкой сказал Лавров.

Песню Go Down Moses, откуда взята строчка, Армстронг исполнил в новой аранжировке в 1958 году. Первое упоминание о песне относится к 1862 году, она считалась «гимном контрабандистов», которыми в США называли беглых рабов и южан, переходивших на сторону Севера в Гражданской войне.

Ранее Лавров пошутил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В шутку он попросил американских журналистов не кричать на него.

До этого, на встрече с главой МИД Швеции Анн Линде, Лавров задал шутливый вопрос по поводу ее длительной вступительной речи. Лавров выступал в течение двух минут, тогда как Линде же потратила на вступительное слово не менее семи минут.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть