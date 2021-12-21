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Путин заявил, что даже юридическим гарантиям США верить нельзя

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Президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны России заявил, что даже юридическим гарантиям США верить нельзя, сообщает телеканал «Россия 24».

«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем <...> этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — заявил Путин.

Он отметил, что при этом президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил назначить ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о сокращении подлетного времени ракет НАТО.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

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