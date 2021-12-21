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В Литве ожидают нового потока мигрантов из Белоруссии

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что белорусские власти распорядились освободить места в транспортно-логистическом центре на границе с Польшей, что может привести к новым попыткам мигрантов прорваться в Европейский Союз. Слова ведомства приводит издание Euractiv.

Число мигрантов, пытающихся прорваться из Белоруссии в Польшу, уменьшилось в последние недели. Однако Литва ожидает новую волну переселенцев.

«Мы получили информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился убрать определенное количество нелегальных мигрантов с транспортно-логистических центров, поэтому в ближайшее время будут предприняты попытки вытеснить этих мигрантов в Литву, Польшу и Латвию», — сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, в настоящее время на территории Белоруссии могут находиться около 3–4 тыс. мигрантов.

Заместитель министра внутренних дел Литвы Кястутис Ланчинскас также отметил, что министерство узнало об этом приказе, «проанализировав информацию в публичном пространстве», но отказался представить журналистам доказательства.

Власти Литвы ранее заявили, что намерены выплачивать мигрантам, возвращающимся на свою родину, по 1 тыс. евро.

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