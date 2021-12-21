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В России выступили против размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии

Глава делегации РФ: Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «Соловьев Live».

«Или ответ будет совсем другой», — подчеркнул дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва требует от НАТО отозвать решение о принятии в будущем Грузии и Украины в свой состав.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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