Россия ждет от НАТО и США реальных шагов в диалоге по безопасности. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА «Новости».

«Я думаю, они не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему. Но время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», — подчеркнул дипломат.

По словам Гаврилова, решение о том, как отвечать НАТО в случае отказа альянса от предложений Москвы по безопасности, будет приниматься на основе анализа действий и ответов государств Запада.

При этом он добавил, что ответ России будет «военно-технический, если не остается других аргументов».

Накануне Гаврилов заявил, что НАТО рискует вступить с Россией в вооруженный конфликт, если альянс не перестанет наступать на «больные точки». По его словам, Москве и альянсу необходимо провести серьезные переговоры, а также предпринять конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.