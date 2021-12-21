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В убийствах мигрантов на белорусско-польской границе обнаружили «русский след»

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Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский политик Марек Якубяк заявил в разговоре с изданием Do Rzeczy, что не может себе вообразить, чтобы польские пограничники могли убивать беженцев на границе с Белоруссией.

Политик отметил, что «в такие бредни никто не поверит». Комментарий был получен после скандального рассказа дезертировавшего польского военного Эмиля Чечко. Он сообщил, что их заставляли убивать мигрантов.

Якубяк не стал отрицать, что в сложившейся ситуации на границе находится много людей — военные, полицейские, пограничники и бойцы войск территориальной охраны.

«Полагаю, можно смело выдвинуть тезис, что поляки на подобные преступления не способны, ведь мы не белорусы и не русские. На чем-то подобном специализируются русские, а не мы», — заключил представитель Польши.

Якубяк также заявил, что дезертир не заслуживает снисхождения и является преступником. По его мнению, Польше должна потребовать его экстрадиции.

По словам Эмиля Чечко, он впервые убил человека весной этого года, с тех пор лица убитых невозможно забыть. Поэтому со временем те, кто убивают, уже не смотрят в лицо — только целятся в грудную клетку, предположил Чечко. Он заявил, что убийство вызывает чувства, которые крайне трудно описать — «как будто кому-то разорвал душу».

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