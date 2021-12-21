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Зеленский устроил «шашлыки и глинтвейн» у костра для послов и журналистов

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский собрал послов ряда стран и журналистов на шашлык с глинтвейном, передает УНИАН.

По данным агентства, приглашенных угощают гуцульскими кушаньями и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку. Гуцулы — этническая группа западных украинцев, живущих в Карпатах и Закарпатье.

Гости вечеринки, которая проходит у большого костра, танцуют и пьют глинтвейн, отдельно желающим разливают вино. Среди блюд также есть сырные и мясные, в частности, шашлык.

Отмечается, что и сам Зеленский неформально пообщался со своими гостями.

Тем временем, на Украине действует адаптивный карантин. Последний раз кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

В начале декабря начали действовать строгие ограничения в регионах желтой зоны. Сейчас большинство областей страны и Киев находятся в красной зоне, в зеленой нет ни одного региона.

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