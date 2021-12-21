Путин провел первые переговоры с новым канцлером ФРГ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

В начале беседы Путин поздравил Шольца с началом деятельности на посту федерального канцлера, который вступил в должность 8 декабря.

Путин и Шольц, в частности, обсудили ситуацию вокруг Украины и российские предложения по гарантиям государственной безопасности, предоставленные на рассмотрение США.

Путин в деталях проинформировал Шольца о состоянии дел внутриукраинской повестки и заявил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, что мешает и возможному проведению нового саммита в нормандском формате.

Также Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, и размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений.

Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов.