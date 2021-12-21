В США «Северный поток – 2» назвали «головной болью» канцлера ФРГ

Обозреватель американского издания Washington Post Энтони Файола рассказал о сложной ситуации нового канцлера Германии Олафа Шольца из-за «Северного потока — 2».

«Ясно одно: менее чем через две недели после прихода к власти нового канцлера ФРГ трубопровод стал головной болью Олафа Шольца, в которой он совершенно не нуждался. Это также одно из самых серьезных и ранних испытаний для правительства Германии после отставки Ангелы Меркель», — утверждает Файола.

По словам журналиста, Шольц в текущий момент находится под огромным давлением со стороны своих союзников из ЕС, которые хотят воспользоваться «Северным потоком – 2» как рычагом давления против президента России Владимира Путина.

Ранее Шольц заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» совершенно нет политики.

Он подчеркнул, что при этом в Германии сильно озабочены судьбой Украины как страны-транзитера топлива из России.

До этого в компании Nord Stream 2 AG прокомментировали сообщения о том, что Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода.