В США заявили о неприемлемости российских требований по гарантиям безопасности

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Штаты готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы готовы обсуждать эти предложения. Над некоторыми вещами мы готовы работать, и мы думаем, что полезным будет обсудить их в тех форматах, которые я указала. В этих документах есть и другие вещи, которые, русские знают, неприемлемы для нас», — рассказала Донфрид.

По ее словам, Штаты не настроены на публичный характер обсуждения ни с Россией, ни с партнерами в Европе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на принципиальные разногласия, Россия готова к конструктивной работе с Западом.

Она также отметила, что эти предложения станут началом важного диалога между странами. Представитель МИДа подчеркнула, что Россия готова к предметной работе по ключевым вопросам, волнующим как народы России и США, так и весь мир.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.