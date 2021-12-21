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На Украине заявили об ударе в спину от Запада из-за России

Экс-глава МИД Украины Климкин заявил об ударе в спину Киева от Запада на переговорах с Россией

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Global Look Press

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о грядущем «ударе в спину» со стороны Запада из-за России. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

«В январе с большой вероятностью начнется дискуссия по европейской безопасности между американцами, (президентом России Владимиром) Путиным, возможно, лидерами европейских государств, и нас там нет. И это второй случай после «Северного потока», когда, к сожалению, в результате такой геополитической мясорубки нас нет в вопросе, от которого может зависить не только безопасность нашей страны, но и, в конце концов, наше существование», — рассказал Климкин.

По его мнению, Россия и Штаты готовят для мира «новую Ялту» (Ялтинская конференция 1945 года), на которой будут принимать ключевые решения, не считаясь с мнением Украины. Климкин считает, что будущая конференция станет моментом истины для правительства Украины, поэтому им необходимо принять участие в переговорном процессе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не пойдет на компромисс с Россией по вопросу принятия Украины в свой состав.

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