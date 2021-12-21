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Путин подписал закон об организации власти в субъектах

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, отменяется запрет на пребывание в должности главы субъекта более двух сроков подряд. Число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов, а региональные парламенты получат возможность работать дистанционно.

Кроме того, документ запрещает использовать слово «президент» для называния глав регионов — теперь эта должность будет называться «глава субъекта РФ». При этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности.

Закон вступит в силу 1 июня следующего года за исключением отдельных положений.

Накануне Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Теперь полицейские в частности смогут проникать в квартиры и иные помещения, если это необходимо для задержания злоумышленников, «застигнутых на месте преступления или скрывающихся с него».

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