Конгрессмен США вернулся с Украины с коронавирусом

Конгрессмен Джейсон Кроу заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я только что вернулся из официального визита делегации конгресса на Украину и получил положительный результат на COVID-19», — написал Кроу.

Делегация конгресса посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией.

Кроу добавил, что ранее прошел полную вакцинацию, и, вероятно, именно в связи с этим у него легкие симптомы болезни. Он также призвал всех как можно скорее привиться от COVID-19.

«Я буду продолжать настаивать на доступном доступе к быстрому и надежному тестированию для всех американцев», — заключил он.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в американских больницах практически не осталось свободных коек перед ожидаемым наплывом пациентов со штаммом коронавируса «омикрон». Медики вынуждены отправлять больных домой, так как врачи просто не успевают справиться со всеми пациентами.