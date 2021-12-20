Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса на 23 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Илья Новиков.

Правоохранительные органы Украины подозревают бывшего президента страны Петра Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. В настоящее время Порошенко находится за границе, однако по словам главы штаба партии «Европейская солидарность» Александра Турчинова, бывший глава государства вернется в страну.

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации».

На прошлой неделе Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Вскоре стало известно, что Порошенко прибыл в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем.