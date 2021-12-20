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Бутина объяснила, зачем ездила в колонию к Навальному

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Мария Бутина в интервью «Газете.Ru» заявила, что решила поехать в колонию к Алексею Навальному после его слов о бесполезности Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Члены ОНК по запросу Навального приехали в тюрьму. Он с ними поговорил, все нормально. Его спросили, что, как, он сказал: «Я хочу того, того». Ему поменяли матрац, у него болела спина, и она ушли. На следующий день появляется материал, переданный, так понимаю, через его адвокатов, где он всеми нехорошими словами говорит, что ОНК бесполезная», — рассказала Бутина «Газете.Ru».

После этого она приняла решение самостоятельно проверить условия, в которых содержится заключенный.

«Приезжаю — вижу обычный барак, причем заполненный процентов на 30, вижу человека, который не встает на построение, который просто лежит, отказывается в принципе от выполнения даже элементарных обязательств, как помыть под своей койкой, игнорирует сотрудников ФСИН. Человек ходит туда-сюда, у него не болит ни правая, ни левая нога, а в СМИ пишут, что у него чуть ли не нога отваливается. Человек передо мной стоит, говорит совершенно спокойным тоном, как будто с YouTube-канала. Он мне говорит, чтобы его интервью не показывали: «А что, собственно, посмотрите, это пыточная». Я говорю «Где пыточная?» Он показывает мне на трещину в стекле. Это маленькая трещина, из нее даже ветер не дует. Это не щель какая-то», — сказала Бутина.

На вопрос, почему эта поездка превратилась медиа-кампанию, депутат ответила: «Потому что он симулянт».

Полный текст интервью Марии Бутиной читайте на «Газете.Ru».

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