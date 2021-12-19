В НАТО выступили против диалога с Россией о сферах влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Journal de Dimanche высказался против идеи проведения новой конференции с Россией по сферам влияния.

«Идея новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в которых великие державы могли бы контролировать то, что могут делать или не могут делать их соседи, была бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление», — указал он.

Он подчеркнул, что альянс «выступает за обсуждение соответствующих мер укрепления доверия, контроля над вооружениями, прозрачности учений, снижения рисков, напряженности и всего, что может улучшить» отношения с Россией, «но не ценой нарушения наших основных принципов».

Столтенберг обвинил Россию в «агрессии» в ситуации с Украиной и пригрозил «жесткими экономическими и политическими санкциями» в случае применения РФ военной силы против этой страны.

Ранее генсек НАТО заявлял, что Украина должна защищать себя самостоятельно, но при этом гарантировал оказание помощи.