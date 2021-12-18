Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сбежавший из Украины Порошенко обнаружился в Стамбуле у Варфоломея 00:18
Тарасова о танце Милохина и Медведевой: я практически в невменяемом состоянии 00:16
В Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами 00:06
Кавазашвили: зачем в «Спартак» приезжает зеленый... 18.12.2021, 23:59
Байден решил сам предупредить невакцинированных американцев об опасностях 18.12.2021, 23:55
Bloomberg: мягкая позиция Байдена в отношении России может привести... 18.12.2021, 23:49
Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали в США 18.12.2021, 23:37
Василевский назвал фаворита боя между Исмаиловым и Шлеменко 18.12.2021, 23:35
«Би-би-си»: британская разведка планировала вывезти Николая II... 18.12.2021, 23:27
Роналду рассказал, за что уважает Фергюсона 18.12.2021, 23:23

В Белоруссии рассказали об ответе на западные санкции

Глава МИД Белоруссии: перекрытие транзита газа в Европу может стать ответом на санкции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введенные Западом санкции против республики. Об этом сообщает RT.

«Что касается заявлений президента (Белоруссии Александра) Лукашенко о том, что мы можем перекрыть поставки газа на европейский рынок, то я хочу сказать, что это лишь один из возможных ответов на те санкции, которые Запад ввел против Белоруссии», — рассказал Макей.

Он добавил, что Минск готов сотрудничать со всеми партнерами, но Белоруссия будет готова ответить на все вводимые против республики санкции.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европу в ответ на новые западные санкции.

По словам белорусского президента, в случае, если санкции, вводимые Западом, будут ставить республику в чрезвычайное положение, а Минск не сможет ответить на это иными вариантами, то Белоруссии придется воспользоваться «этой жесткой мерой».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Лукашенко об ограничении транзита российского газа через территорию республики не согласованы с Москвой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть