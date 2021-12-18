В Белоруссии рассказали об ответе на западные санкции

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введенные Западом санкции против республики. Об этом сообщает RT.

«Что касается заявлений президента (Белоруссии Александра) Лукашенко о том, что мы можем перекрыть поставки газа на европейский рынок, то я хочу сказать, что это лишь один из возможных ответов на те санкции, которые Запад ввел против Белоруссии», — рассказал Макей.

Он добавил, что Минск готов сотрудничать со всеми партнерами, но Белоруссия будет готова ответить на все вводимые против республики санкции.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европу в ответ на новые западные санкции.

По словам белорусского президента, в случае, если санкции, вводимые Западом, будут ставить республику в чрезвычайное положение, а Минск не сможет ответить на это иными вариантами, то Белоруссии придется воспользоваться «этой жесткой мерой».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Лукашенко об ограничении транзита российского газа через территорию республики не согласованы с Москвой.