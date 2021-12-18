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Россия пообещала последствия в случае отказа НАТО от предложения по безопасности

МИД РФ: в случае отказа от предложений по гарантиям безопасности мы перейдем в режим контругроз

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в случае отказа от предложений РФ по гарантиям безопасности, Москва перейдет в режим контругроз. Об этом он рассказал в программе «Соловьев-Live», запись которого опубликована на YouTube.

«Мы сегодня оказались реально в такой ситуации, когда дошли до края, и наши предложения, которые мы сформулировали, они абсолютно предметны, абсолютно точно без всяких полутонов описывают, как мы видим наш национальные интересы, и мы описываем также то, как мы видимо военную безопасность в Европе», — заявил Грушко.

По мнению дипломата, сегодня Россия «подошла к моменту истины» в отношениях с Североатлантическим альянсом, когда необходимо «принципиально определиться». Москва уже сделала свой шаг и исходит из того, что от него уже не удастся «отмахнуться или заболтать», утверждает Грушко.

Он подчеркнул, что Москва в своих предложениях дает понять, что готова разговаривать о том, «чтобы военный или военно-технический сценарий противостояния перевести в политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии».

Грушко отметил, что «если этого не получится, тогда Москве тоже придется перейти в режим создания контругроз».

По его словам, предложения, выдвинутые Россией, нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты в отношениях с Соединенными Штатами и перейти к диалогу.

Ранее Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

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