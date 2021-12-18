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Миллиардер из списка Forbes заявил, что СССР «не мог не распасться»

Российский миллиардер из списка Forbes Петр Авен считает, что СССР был обречен на распад

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Владимир Родионов/РИА «Новости»

Глава совета директоров «Альфа-банка», российский миллиардер из списка Forbes Петр Авен заявил, что СССР как конструкция «не мог не развалиться». Об этом бизнесмен рассказал в интервью ТАСС.

Авен с февраля по декабрь 1992 года занимал пост министра внешних экономических связей РФ.

«Сохранение в одном государстве Таджикистана и Латвии - это исторически обречённая история... А то, что касается России, Украины и Белоруссии, я по-прежнему считаю, что обреченности, возможно, не было. Хотя что касается Украины — более сложный вопрос», — рассказал он.

По словам Авена, для него лично точкой существования СССР стали Беловежские соглашения — он до последнего и подумать не мог, что все «кончится так, как кончилось».

«Я и мои коллеги, с которыми я работал, понимали, что та конфигурация, которая была, не продлится долго. Будут другие границы у государства, где мы будем жить. Но что вот так вот закончится...», — заключил он.

Ранее россияне перечислили главные ассоциации с СССР.

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