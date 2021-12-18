Посол РФ в ФРГ заявил, что Москва готова на диалог с Берлином после высылки дипломатов

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью с газетой «Известия» заявил, что Россия оставляет «открытыми двери» для взаимодействия с новым руководством ФРГ, несмотря на политическое решение Берлина о высылке российских дипломатов.

«Готовы к взаимодействию с новым руководством ФРГ по широкой международной повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Этот подход подтвержден в приветственном послании президента России [Владимира Путина] на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца», — сказал посол.

Дипломат отметил, что Россия считает приговор по делу Зелимхана Хангошвили, в котором российские госструктуры названы причастными к убийству, необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения.

По его словам, высылка дипломатов не останется без реакции.

Ранее Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Глава МИД ФРГ Анналену Бербок заявила, что поэтому посол России был вызван в немецкое Министерство иностранных дел, где ему было объявлено, что два сотрудника российской дипмиссии «объявляются нежелательными лицами».