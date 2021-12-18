Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Египте выявили первые случаи заражения «омикрон»--штаммом 01:21
Болельщики сорвали матч Кубка Франции в Париже 01:19
ТАСС: первый спутник «Глонасс-К2» может быть запущен во втором квартале... 01:17
На Украине нардеп набросился на главу Минздрава за кулисами ток-шоу 01:14
Якубко рассказал, как Черчесов выгнал массажиста из команды 01:08
В Германии упрекнули главу МИД Бербок за действия против России и... 00:59
Левандовски побил рекорд пятидесятилетней давности 00:59
Пушков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией 00:58
Президент Вучич: Сербия экономит 8,6 млн долларов на газе в сутки благодаря... 00:55
Замглавреда RT Белкина назвала абсурдными обвинения со стороны Германии 00:45

Посол РФ в ФРГ заявил, что Москва готова на диалог с Берлином после высылки дипломатов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью с газетой «Известия» заявил, что Россия оставляет «открытыми двери» для взаимодействия с новым руководством ФРГ, несмотря на политическое решение Берлина о высылке российских дипломатов.

«Готовы к взаимодействию с новым руководством ФРГ по широкой международной повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Этот подход подтвержден в приветственном послании президента России [Владимира Путина] на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца», — сказал посол.

Дипломат отметил, что Россия считает приговор по делу Зелимхана Хангошвили, в котором российские госструктуры названы причастными к убийству, необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения.

По его словам, высылка дипломатов не останется без реакции.

Ранее Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Глава МИД ФРГ Анналену Бербок заявила, что поэтому посол России был вызван в немецкое Министерство иностранных дел, где ему было объявлено, что два сотрудника российской дипмиссии «объявляются нежелательными лицами».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть