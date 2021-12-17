Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Волочкова объяснила происхождение «чучела» кота в своей спальне 22:20
США объяснили свою стратегию в выстраивании диалога с Россией 22:14
На Украине прокомментировали переход игрока «Шахтера»... 22:10
Власти Крыма запретили детям водить хороводы в детсадах 22:03
В Германии начали расследование в отношении RT 21:52
Инсайдер рассказал, как Кейт Миддлтон отреагировала на отъезд принца Гарри и Меган... 21:48
СМИ назвали европейский клуб, с которым согласовал контракт Черчесов 21:45
Россия ограничивает въезд иностранцев из Кении 21:44
«Настоящий уроборос»: змея проглотила сама себя и выжила 21:42
В Польше назвали сбежавшего в Минск солдата заложником и завели на него... 21:38

В США уточнили, что грозят России экономическими санкциями, а не войной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Представитель американской администрации заявила, что США угрожают России в случае «вторжения» на Украину экономическими санкциями, а не военной силой. Об этом она сообщила журналистам на брифинге, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, мы достаточно ясно давали понять, что пакет мер, над которым работаем мы, и ЕС заявляет то же самое, включал бы серьезнейшие экономические и финансовые последствия, политические последствия и так далее», — сказала она.

Ранее Европарламент принял резолюцию по украинской проблематике, призвав ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае возможного конфликта на границе Украины, такая информация следует из текста опубликованного документа.

В резолюции депутаты Европарламента подчеркнули, что они должны быть готовы к координации совместных шагов по этой ситуации, находясь во взаимодействии с США, НАТО и «другими партнерами». В частности, выделяется возможность введения «суровых экономических и финансовых санкций» в отношении Москвы. Они также призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля информировать их о всех действиях России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть