В США уточнили, что грозят России экономическими санкциями, а не войной

Представитель американской администрации заявила, что США угрожают России в случае «вторжения» на Украину экономическими санкциями, а не военной силой. Об этом она сообщила журналистам на брифинге, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, мы достаточно ясно давали понять, что пакет мер, над которым работаем мы, и ЕС заявляет то же самое, включал бы серьезнейшие экономические и финансовые последствия, политические последствия и так далее», — сказала она.

Ранее Европарламент принял резолюцию по украинской проблематике, призвав ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае возможного конфликта на границе Украины, такая информация следует из текста опубликованного документа.

В резолюции депутаты Европарламента подчеркнули, что они должны быть готовы к координации совместных шагов по этой ситуации, находясь во взаимодействии с США, НАТО и «другими партнерами». В частности, выделяется возможность введения «суровых экономических и финансовых санкций» в отношении Москвы. Они также призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля информировать их о всех действиях России.