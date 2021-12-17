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В Польше чиновницу уговаривали заняться сексом с украинским политиком

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Член городского совета польского Кракова Алисия Щепаньская заявила, что заместитель председателя органа самоуправления Славомир Петшик уговаривал ее заняться сексом с членом украинской делегации политиков, прибывших из Львова. Об этом сообщает местное издание Onet.

По словам Щепаньской, Петшик намекнул, что она «оплачивает услуги натурой», и пытался уговорить вступить в половую связь с одним из гостей города.

Женщина пожаловалась на коллегу главе городской администрации.

«Я считаю поведение советника Петржика неприемлемым. В этой ситуации я сделала то, что, по моему мнению, должен делать каждый человек, подвергающийся сексуальным домогательствам и дискриминации. Я понимаю, что многие люди в этой ситуации не отреагируют по разным причинам», — рассказала она журналистам.

Петшик в свою очередь заявил,что его неправильно поняли, и извинился перед Щепаньской.

«Приношу свои извинения советнику Щепаньской за то, что во время ужина с делегацией из Львова я использовал неудачные фразы в общении с ней, которые были восприняты как оскорбление», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо признали виновным в сексуальных домогательствах.

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