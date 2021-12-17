Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию

Посол России в островном государстве Кабо-Верде и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о защите магистерской диссертации. Соответствующее видеообращение она разместила на своем Telegram-канале.

«Всем привет! Я нахожусь в дипломатической академии, которую сегодня, кажется, уже окончила. Защитила свою магистерскую диссертацию. Поэтому я счастливая. Тема у меня великолепная, моя тема — «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе»», — сказала дипломат, показав свою работу.

В конце видео она призвала поздравить ее с таким событием.

Ранее сообщалось, что Поклонская прокомментировала решение украинского бюро Интерпола не объявлять ее в международный розыск.

«Хоть одно разумное решение. Преследование по политическим мотивам запрещено уставом этой международной уголовной организации. Как раз я преследуюсь именно по политическим мотивам», — отметила экс-генеральный прокурор Крыма.

13 октября стало известно, что Наталья Поклонская назначена чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.