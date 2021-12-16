Ситуацию вокруг сертификации «Северного потока – 2» назвали политизированной

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация, связанная с приостановкой сертификации «Северного потока — 2», полностью политизирована. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«(Ситуация с приостановкой регистрации «Северного потока — 2») — это, конечно, политика, там, кроме нее, ничего больше нет. Другое дело, что тут существует смесь внешней политики, я бы сказал общезападной и внутригерманской, которая связана со сменой правительства в этой стране», — рассказал Чижов.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG прокомментировали сообщения о том, что Германия отложила принятие решения по сертификации «Северного потока – 2».

Там подчеркнули, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) еще в ноябре обнародовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации из-за учреждения дочерней структуры Nord Stream 2, и компания предпринимает этот шаг «с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям».

В компании также добавили, что не комментируют детали процедуры учреждения немецкой «дочки» и сертификации, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.