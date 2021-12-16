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Депутат Рашкин пожаловался на наложенные на него ограничения по делу о незаконной охоте

Депутат от КПРФ Рашкин заявил, что наложенные на него ограничения мешают депутатской работе

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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил, что избранная в отношении него мера пресечения в виде запрета определенных действий по делу о незаконной охоте усложняет ему жизнь. Об этом сообщает ТАСС.

«Мандат у меня никто не отбирал, и они не знают, что делать с этим. Я могу общаться со СМИ, с коллективами, выезжать куда-то, это не ограничено. С другой стороны, ограничены электронная почта, интернет и телефон», — сказал Рашкин.

При этом он подчеркнул, что не хочет пока думать о том, лишат ли его депутатского мандата.

Ранее Басманный суд Москвы запретил депутату Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте.

По данным следствия, в конце октября текущего года Рашкин устроил незаконную охоту в Саратовской области. Тушу разделанного животного он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты. В дальнейшем авто остановил сотрудник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, установивший факт совершения преступления.

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