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В Кремле заявили об отсутствии ясности по возможности контакта Путина и Зеленского

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет какой-либо ясности по возможным контактам Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом представитель Кремля сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам пресс-секретаря президента РФ, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак взаимодействует с украинской стороной.

«У моего коллеги Козака бывают контакты с руководством офиса президента Украины, и по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом «Северный поток — 2», — уточнил Песков.

По его словам, Путин остается открытым для диалога и Москва заинтересована в дальнейшем диалоге с Киевом.

«Но любой диалог должен быть понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата», — заключил Песков.

Ранее Зеленский призвал Запад к «превентивным» санкциям против России.

Также в офисе Зеленского допустили переговоры руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака и Дмитрия Козака.

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