В Кремле оценили перспективу новых встреч Путина с Байденом и Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы новых встреч президента России Владимира Путина с президентами США Джо Байденом и Франции Эммануэлем Макроном.

Отвечая на вопрос о вероятности новой встречи с Байденом, представитель Кремля ответил, что конкретных договоренностей пока нет.

Песков подчеркнул, что по принципиальным вопросам договориться с главами Франции и США не удается, но назвал абсолютным плюсом, что «декларируется политическая воля к решению политвопросов».

7 декабря состоялась вторая встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, переговоры прошли в онлайн-формате. Во время переговоров Байден выразил обеспокоенность об угрозе передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники могут применить в случае дальнейшей эскалации обстановки. В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских границ. Лидеры условились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим вопросам.

14 декабря Путин провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным пресс-службы Кремля, в русле украинской тематики Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса.

В тот же день состоялись переговоры Путина и его финского коллеги Саули Ниинисте, в ходе которых Путин подчеркнул необходимость переговоров между РФ, США и НАТО по созданию «правовых гарантий» безопасности России, которые не позволят альянсу «продвигаться на восток» и размещать ракетные системы на Украине и в сопредельных странах.