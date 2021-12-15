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Макрон отметил сокращение мигрантов на белорусской границе

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Gonzalo Fuentes/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным отметил сокращение количества нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Что касается ситуации в Белоруссии и инструментализации миграционных потоков, президент республики с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь людям, заблокированным на границе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Макрон призвал своего Путина продолжать действия в этом направлении совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.

Президент Франции также призвал соблюдать основные права граждан Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Макрон во время телефонного разговора с Путиным подтвердил приверженность суверенитету Украины.

В коммюнике говорится, что Макрон подтвердил поддержку по освобождению пленных, открытию контрольно-пропускных пунктов, прекращению огня. Решение по этим вопросам может быть принято по случаю празднования Нового года, отмечают в Париже. Макрон также попросил Путина оказать свою поддержку по гуманитарным мерам.

Стороны договорились вновь провести переговоры до конца года.

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