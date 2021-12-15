В Елисейском дворце рассказали, что обсуждали Путин и Макрон во время переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил приверженность суверенитету Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

В коммюнике говорится, что Макрон подтвердил поддержку по освобождению пленных, открытию контрольно-пропускных пунктов, прекращению огня. Решение по этим вопросам может быть принято по случаю празднования Нового года, отмечают в Париже. Макрон также попросил Путина оказать свою поддержку по гуманитарным мерам.

Стороны договорились вновь провести переговоры до конца года.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины. В ходе телефонных переговоров обе стороны изложили свое видение ситуации. Российский президент привел примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений.

До этого Путин и его финский коллега Саули Ниинисте в ходе телефонных переговоров обсудили украинскую проблематику и кризис внутри страны. Президент России отметил, что украинские власти в нарушение минских договоренностей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты.