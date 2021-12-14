Медведев прокомментировал выход США из договора об ограничении ПРО

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выход Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что решение американских властей выйти из договора ставит под угрозу глобальную стабильность, за упрочнение которой выступает Россия. Это спровоцировало рост напряженности в отношениях двух стран. В новых условиях Москва займется улучшением работы оборонно-промышленного комплекса и созданием новых образцов вооружения.

Политик сообщил, что для РФ важно, чтобы Соединенные Штаты не продвигали НАТО на Восток и не размещали ударное вооружение вблизи российских границ. Он подчеркнул, что Москва предлагает Вашингтону совместную работу над укреплением стратегической стабильности в мире.

Медведев добавил, что американцы так и не разработали надежного щита от ракет с ядерным боезарядом.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Москва и Вашингтон находятся на начальной стадии переговоров по контролю над вооружениями в связи с современными российскими разработками.