Лавров обсудил с главой МИД ФРГ Бербок ситуацию вокруг Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Анналеной Бербок подчеркнул настрой России на выстраивание диалога с новым правительством Германии. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Лавров в ходе разговора с главой МИД ФРГ указал на безальтернативность минских договоренностей и их выполнения Киевом, а также подчеркнул необходимость предоставления России гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток.

«При обсуждении актуальных тем международной повестки с российской стороны упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о не расширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России», — указано в сообщении МИД.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО будут ждать серьезные последствия, если альянс будет расширяться на восток.