Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве пятилетний ребенок выпал из окна частного детского сада 19:19
Верховная рада проведет внеплановое заседание из-за протестов 19:18
Парковка в Москве подорожает до 450 рублей за час 19:16
Карпов: если Карлсен откажется защищать титул, то он потеряет звание чемпиона мира 19:11
В сети разразился скандал из-за задания ведущего на конкурсе «Мисс... 19:09
Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара 19:06
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €52 тыс. пострадавшим от устроенных полицейскими... 19:05
Прима-балерина Большого театра: наступил золотой век в российском женском фигурном... 18:53
Лавров обсудил с главой МИД ФРГ Бербок ситуацию вокруг Украины 18:51
В МИД заявили, что ЧВК неподконтрольны российским властям 18:49

Путина удивила любовь россиян к оплате штрафов

Шадаев рассмешил Путина заявлением о популярности оплаты автоштрафов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин удивился словам главы Минцифры Максута Шадаева, заявившего, что оплата штрафов пользуется популярностью у россиян. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании кабмина с главой государства Шадаев рассказал о работе портала «Госуслуги». Он отметил, что одна из популярных услуг портала — оплата автомобильных штрафов.

«Как вы сказали? Уплата штрафов — это популярная услуга?» — поинтересовался Путин.

Министр ответил утвердительно, добавив, что с помощью «Госуслуг» было погашено 46 млн штрафов.

«Вы, конечно, погорячились. Понимаю, что там есть двойной смысл, но популярным сервисом назвать уплату штрафа, наверное, можно c большой натяжкой. Если понимать дословно то, что вы сказали. Но, ладно, я понимаю», — сказал президент.

Ранее Путин в шутку пожаловался на то, что вынужден ежедневно обсуждать санкции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть