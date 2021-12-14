Путина удивила любовь россиян к оплате штрафов

Президент России Владимир Путин удивился словам главы Минцифры Максута Шадаева, заявившего, что оплата штрафов пользуется популярностью у россиян. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании кабмина с главой государства Шадаев рассказал о работе портала «Госуслуги». Он отметил, что одна из популярных услуг портала — оплата автомобильных штрафов.

«Как вы сказали? Уплата штрафов — это популярная услуга?» — поинтересовался Путин.

Министр ответил утвердительно, добавив, что с помощью «Госуслуг» было погашено 46 млн штрафов.

«Вы, конечно, погорячились. Понимаю, что там есть двойной смысл, но популярным сервисом назвать уплату штрафа, наверное, можно c большой натяжкой. Если понимать дословно то, что вы сказали. Но, ладно, я понимаю», — сказал президент.

Ранее Путин в шутку пожаловался на то, что вынужден ежедневно обсуждать санкции.