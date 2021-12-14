В отставку ушел один из кураторов переписи населения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Росстата Павла Смелова, курировавшего проведение Всероссийской переписи населения. Распоряжение об отставке опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Павла Александровича Смелова от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — написано в документе №3555-р.

Смелов находился в должности замглавы ведомства с декабря 2019 года. В настоящий момент точная причина его ухода с поста не называется.

Основной этап переписи населения состоялся в стране с 15 октября по 14 ноября текущего года. При этом саму процедуру несколько раз откладывали на фоне ситуации с коронавирусом.

Первые сведения о численности населения в РФ могут появиться уже в январе будущего года. Сейчас анализируются полученные данные в ходе осенней переписи.

Ранее в Росстате допустили полный отказ от переписчиков к следующей переписи.