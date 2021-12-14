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Политики из Бразилии выяснили отношения, подравшись на ринге

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Два политика из Бразилии решили выяснить отношения на ринге, сообщает LADBible. Таким образом мужчины хотели выместить друг на друге злость от разногласий.

По информации СМИ, соперниками стали мэр города Борба Симау Пейшоту и бывший советник Эринеу Алвеш да Силва, обвинившего первого в неэффективном управлении. Кроме того, да Силва не раз оскорблял своего оппонента, называя того мерзавцем и негодяем.

Сообщается, что на бой даже продавались билеты за $17. Поединок состоялся в спортзале школы и продлился 13 минут. После трех раундов Пейшоту едва передвигал ногами от ударов противника, но все равно одержал победу, что вызвало недовольство у публики.

«Я не уличный боец, я мэр. Но если кто-то захочет со мной подраться, то я готов. Я всегда был победителем», — прокомментировал свою победу Пейшоту.

Ранее два жирафа из Южной Африки устроили драку в стиле ММА на глазах у людей.

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