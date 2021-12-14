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Делегация премьера Израиля привезла из ОАЭ коронавирус

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

У одного из членов делегации Израиля, прибывшей из ОАЭ, обнаружен коронавирус, об этом сообщили РИА «Новости» в канцелярии главы израильского правительства.

Премьер-министр страны Нафтали Беннет совершил исторический визит в ОАЭ по приглашению наследного принца шейха Мухаммеда бен Заида, проведя «честные и содержательные» переговоры.

«Человек, находящийся в самолете с премьер-министром во время его возвращения из ОАЭ, получил позитивный тест на COVID, все члены делегации отправлены в изоляцию, все они пройдут еще тест ПЦР», — отметили в правительстве Израиля.

Ранее Беннет заявил, что ситуация с развитием нового штамма коронавируса поставила страну на грань чрезвычайного положения.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен в ноябре на юге Африки, его уже выявили в нескольких европейских странах, а также в Гонконге, Израиле и Австралии. По мнению экспертов, он опасен тем, что имеет «чрезвычайно большое количество мутаций».

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