Турция и Армения начали примирение с запуска чартеров

Турция и Армения запустят чартерное авиасообщение и назначат спецпредставителей для нормализации отношений. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавошоглу, передает Reuters.

Известно, что назначенные на упомянутую должность дипломаты займутся поиском способов нормализовать отношений двух стран.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанянуже поприветствовал заявление Анкары и подтвердил готовность Еревана назначить спецпредставителя, передает ТАСС.

Между Ереваном и Анкарой отсутствуют дипломатические отношения, а межгосударственная граница закрыта еще с 1993 года. Стороны не могут найти понимания по ряду принципиальных вопросов, в том числе признания геноцида армян 1915 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что премьер Армении Никол Пашинян призвал Турцию установить дипломатические отношения. По мнению экспертов, Анкара готова будет пойти на это только при соблюдении ряда ее условий, которые могут привести к потери Арменией новых территорий.