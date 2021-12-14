США испугались катастрофических последствий конфликта с Китаем

Конфликт между Китаем и США может привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Индонезию.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты твердо намерены избежать перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт, о чем месяц назад американский президент Джо Байден сказал председателю КНР Си Цзиньпину.

«Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью», — отметил Блинкен.

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Соединенные Штаты используют демократию в качестве оружия массового поражения, с помощью которого они разрушают страны, в которые лезут.

6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. После этого официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на регулярном брифинге заявил, что США поплатятся за решение объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине.