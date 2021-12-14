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Ниинистё собирается провести переговоры с Путиным

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Lehtikuva Lehtikuva/Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию на границе Украины и собирается во вторник провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Финляндии.

«Главной темой разговора (с Байденом — прим. «Газета.ру») стала тревожная ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным сотрудничество для поиска дипломатического выхода из напряженной ситуации <...> Во вторник, 14 декабря, у президента Ниинистё должен быть телефонный разговор с президентом Путиным», — уточнили в пресс-службе.

Также в понедельник финский президент обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом встречу греческого политика с Путиным, которая состоялась в Сочи на прошлой неделе.

Ранее президент России о время телефонного разговора указал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, которое угрожает безопасности России.

Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В ответ на это Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины, подчеркивая, что Киев «целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, используя в зоне конфликта запрещенные тяжелые вооружения и ударные беспилотники».

Российский президент до этого призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Путин уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

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