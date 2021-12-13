Генерал-майор ФСБ в запасе рассказал о возможном военном ответе странам НАТО

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что в случае, если Североатлантический альянс будет продолжать свою агрессивную риторику и будет угрожать безопасности России, страна будет готова приблизить свои войска к границам государств НАТО. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он отметил, что в таком случае даже американцы «могут почувствовать себя неуютно».

«Наш ответ будет достаточно логичным — это сосредоточение российских войск в самых уязвимых точках, оснащение их всеми современными видами техники, которые не дают возможности расслабиться нашим потенциальным противникам. Так, любой агрессор должен понимать: ответ России на его действия будет стремительным», — рассказал Михайлов.

Он утверждает, что Запад уже отмечает готовность России отразить вероятную атаку и защитить собственную безопасность. У РФ есть четкое понимание, что по мере приближения Североатлантического альянса к ее границам она будет выдвигать свои войска в том же направлении, считает Михайлов.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России.