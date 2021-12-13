Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Рашкин прокомментировал решение суда о запрете действий по делу... 21:47
Руй Витория высказался о своем будущем в «Спартаке» 21:46
Мурашко рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России 21:42
«Судьи убили «Спартак»!»: Кавазашвили о матче с «Сочи» 21:39
В Петербурге назвали рождение второго ребенка «намеренным ухудшением жилищных... 21:37
«Спартак» согласовал контракт с бывшим скаутом «ПСЖ» 21:26
Заразившиеся «омикроном» в России переносят его с незначительными симптомами 21:22
В Великобритании рассказали, когда штамм «омикрон» будет доминировать в Лондоне 21:20
Ошибка устроившего взрыв в Серпухове спасла жизни десяткам детей 21:05
Россиянам рассказали о профилактике тромбоза после COVID-19 21:03

Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине

Путин указал Джонсону на дискриминационную политику Украины по отношению к русскоязычному населению

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого обратил внимание на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

По утверждениям президента России, такая ситуация происходит на фоне активного военного «освоения» украинской территории государствами Североатлантического альянса, что создает прямую угрозу безопасности для российской стороны.

Ранее Путин указал Джонсону на активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть