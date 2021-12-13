Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого обратил внимание на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

По утверждениям президента России, такая ситуация происходит на фоне активного военного «освоения» украинской территории государствами Североатлантического альянса, что создает прямую угрозу безопасности для российской стороны.

Ранее Путин указал Джонсону на активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.